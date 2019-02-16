Avan, AYSER Eğitim Modelini anlattı

AYSER Eğitim Modelinin ülke genelindeki tüm Çözüm Kolejinde uygulandığını hatırlatan Avan, “Çözüm Koleji öğrencisinin, Akademik açıdan başarılı, Yabancı dillerde yetkin, Sanatta ve sporda yetenekleri geliştiren, Erdemli ve ahlaki bireyler olarak mezun etmeyi, Rehberlik hizmeti ile etkili bir şekilde bu amaçları desteklemeyi vaat eder” şeklinde eğitim modelinin işleyişini anlattı.

“Eğitimimizdeki başarıda AYSER Eğitim Modelinin katkısı büyük”

AYSER modelinin Çözüm Koleji'nin Yozgat'ın en başarılı okullarından olmasında katkısının büyük olduğunu anlatan Avan, “Okulumuzu açalı 5 yıl oldu. Lise kısmı açılalı 3 yıl oldu. Yozgat Çözüm Koleji alelade bir okul değil. Eğitim felsefesi olan bir okul. Türkiye geneline yayılmış durumda ve 50 tane okulumuz var. Bunlardan birisi Yozgat ve burası bu okullar arasında ilk olanı. 5 yıl önce eğitime başladık. Şuan çok başarılı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Çözüm Koleji'nin başarılı olmasında uyguladığımız modelin çok etkisi var. AYSER adını verdiğimiz bir eğitim modeli uyguluyoruz. AYSER yaklaşık 10 tane profesörün birlikte hazırladıkları bir eğitim sistemi. AYSER modelini tüm okullarımız kullanmak zorunda. Bu AYSER modeli nedir derseniz. ‘A' Akademik başarıyı, ‘Y' Yabacı dil eğitimini, ‘S' Sportif ve sosyal faaliyetleri, ‘E' Erdemler eğitimini, ‘R' ise Rehberliği kapsıyor. 5 yıldır bu modelle Yozgat'ta eğitim veriyoruz. Çözüm Koleji Lisesi olarak 9 ve 10'ncu sınıflarda Milli Eğitim Müfredatını uyguluyoruz. Sadece Milli Eğitim programı ile bırakmıyoruz. Bunun dışında hafta sonu dersler yapıyoruz. Bire bir etütler yapıyoruz. Haftalık konu tarama sınavları yapıyoruz. Konu tarama sınavında eksikleri olan çocuklarımızın anlamadıkları ya da yapamadıkları derslerde konuları tekrar anlatıyoruz. ÇÖDES dediğimiz Çözüm Değerlendirme Sınavı yapıyoruz ve çocuklarımızın durumunu görüyoruz. Okulda eğitimin yanı sıra kulüpler ve sosyal faaliyetlerde var. 11'nci sınıfta bu sosyal aktiviteleri minimuma indiriyoruz ve tamamıyla üniversite sınavına yönelik çalışma yapıyoruz. 11'nci sınıf öğrencilerimiz sadece kendi dersi ile kalmıyor 9 ve 10'ncu sınıf derslerini de tekrar ediyoruz. 12'nci sınıf öğrencilerimize de 9-10 ve 11'nci sınıf derslerini tekrar ediyoruz. YKS Türkiye 41'ncisi ve Yozgat 1'ncisi öğrencisi okulumuz öğrencisidir. Aynı şekilde Türkiye 787'ncisi ve il ikincisi Yozgat Çözüm Koleji öğrencisidir. Sadece bireysel değil kitlesel başarılarımızda var. Öğrencilerimizin birçoğu güzel bölümlere yerleşmiş durumda. AYSER modeli Çözüm Koleji'nin Yozgat'ın en başarılı okullarından olmasında katkısı büyük” dedi.

“İç Anadolu'da en başarılı okullardan biriyiz”

Avan eğitimde İç Anadolu'da en başarılı okullardan bir tanesi olduklarını söyleyerek “AYSER modelimizin Y'sini temsil eden Yabancı Dil'e çok önem veriyoruz. Anasınıfından başlayarak 11'nci sınıfa kadar dersler veriyoruz. Milli Eğitim'den farklı olarak daha fazla dil eğitimi veriyoruz. 11'nci sınıftan itibaren çocuklarımızı bölümlerine ayırıyoruz. Sene başında biz öğretmenlerimizle yıl içerisinde yapacağımız sportif faaliyetleri ve sosyal faaliyetleri planlıyoruz. Bu yıl liseler arası okul müsabakalarında 7 dalda müracaat ettik ve 7'sinde de final oynadık ve 6'sını kazandık. Yozgat'ta okul sporlarında 6 il birinciliği ve 1 il ikinciliği elde ettik. Birinci olduk, ikinci olduk demek kolay. Ancak bu başarıları elde etmek için, çalışma ve disiplin şart. Sosyal ve sportif faaliyetlerde de başarılı bir okuluz. Erdemler eğitim kısmından da bahsedecek olursak, bizim için çocuklarımızın iyi bir sporcudan, iyi bir bilim adamından, matematiği iyi bilen birisinden önce iyi bir insan olması önemli. Öncelikli düşüncemiz ve eğitimimiz bu vatan için düzgün çocuklar yetiştirmek, o yüzden erdemler eğitimini çok önemsiyoruz. Rehberlik kısmında ise çocuklarımızı takip ediyoruz. Hem sınıf rehber öğretmenlerimiz var. Çocuklarımızı sınıfta takip ediyor. Hem de okul rehber öğretmenimiz var öğrencilerimizle bire bir ilgileniyor. Çocukları takip edip düzenli programlar yaptığımız zaman, hem sosyal, hem sportif hem de akademik başarı geliyor. Yozgat'ta eğitime başladığımız günden bu zamana kadar bırakın Yozgat'ta başarılı okullardan olmayı İç Anadolu'nun en başarılı okullarından bir tanesiyiz bununla da gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.