Avcu: "Her maç final bu anlayışla çalışıyoruz"

"Biz saygı duyulan bir takım olmak adına mücadele veriyoruz"

Biz saygı duyulan bir takım olmak adına mücadele veriyoruz diyen Avcu, "Öncelikle galibiyetlerimiz camiamıza hayırlı olsun. Her maçın bir hikayesi var. Osmancık Belediyespor maçının da bir hikayesi vardı. Skor daha farklı olabilirdi. Daha fazla gol bulabilirdik. Ama üç puanı 1 golle almasını bildik. Takımımız 4 haftadır galibiyet alıyor. 4 haftada 6 gol attık, kalemizde sadece 1 gol gördük. Bunlar güzel istatistikler. Biz saygı duyulan bir takım olmak adına mücadele veriyoruz. Bu hafta sonu bizi zorlu bir maç bekliyor. Eskil Belediyespor şuana kadar oynadığımız rakiplerin arasında en güçlüsü olacak" dedi.

"Savunma karakteri iyi olan bir takımla oynayacağız"

Avcu, savunma karakteri iyi olan bir takımla oynayacaklarını belirterek, " Eskil Belediyespor fikstür dezavantajıyla lige başladı. Sürekli yukarıdaki takımlarla maç yaptı. Maçların analizini yaptığımızda ya 1 gol yemiş, onları da son dakikalarda yemiş. Kısacası savunma karakteri iyi olan bir takımla oynayacağız. Ama bizim Eskil Belediyespor'u sahada tehdit edeceğimiz birçok nokta var. Buna hazırlanıyoruz. Rakibimiz karşısında 4 maç üst üste almış kalesinde sadece 1 gol gören kenetlenmiş bir takım bulacak. Her maç bir final, bu anlayışla çalışıyoruz. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, bizleri desteklemeye devam etsinler” ifadelerini kullandı.