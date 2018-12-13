Avrupalının ayağını Yozgat ısıtıyor

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaklaşık 15 yıldır faaliyet gösteren çorap fabrikası yılda 36 milyon çift çorabı Avrupa'ya ihraç ediyor.

2004 yılında Yozgat OSB'de kurulan fabrikada üretilen çorapların yüzde 85'i Fransa, İtalya, Danimarka, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yüzde 15'lik kısım ise iç pazarda alıcı buluyor. Hem ülke ekonomisine hem de Yozgat ekonomisine katkı sağlayan fabrikada 200 kişi istihdam ediliyor. Fabrikada yıla üretilen 36 milyon çift çorap Avrupa piyasasındaki yerini alıyor.

15 yıldır Yozgat'ta faaliyet gösterdiklerini ifade eden Fabrika Genel Müdürü Eyüp Çam, ayda 3 milyon yılda ise 36 milyon çift çorap ürettiklerini söyledi. Ürettikleri çorapların yüzde 85'ini Avrupa'ya ihraç ettiklerini açıklayan Çam,"Almanya, Fransa, Danimarka, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesine ürettiğimiz çorapları gönderiyoruz. Geri kalan çorapların yüzde 15'lik kısmını da iç pazara sunuyoruz. Ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz ve burada olmaktan mutluyuz. Yozgatlı bizi seviyor biz de Yozgatlıyı seviyoruz" ifadelerine yer verdi.

Fabrikalarında 200 personel istihdam ettiklerini vurgulayan Çam, "Kapasite artırımı ile İŞKUR'dan 30 personel istihdamı daha yapacağız. Biz firma olarak Avrupa standartlarına uygun üretim yapıyoruz ve Avrupa standartlarında denetleyici firmalar tarafından denetleniyoruz. Çok özel üretim belgelerine sahibiz ve bu belgeleri almak kolay değil. Kurumsal bir firmayız ve çok zorlanmadık bu belgeleri alırken çünkü kalite bizim en vazgeçilmez özelliklerimizden birisi ve bizi vazgeçilmez yapan etkenlerden bir tanesi. Fabrikamızda yıllık 36 milyon çift çorap üretimimiz var. Avrupalının çorabı Yozgat'tan" dedi.

Çorap fabrikasında çalışan işçilerden Nazmiye Demir geçimlerini burada sağladıklarını belirterek,"Avrupa'ya çorap yapıyoruz ve iyi bir üreticiyiz. Ürettiğimiz çorapları Avrupa'daki insanların giymesi çok gurur verici bir olay. Burada çalışmaktan çok mutluyuz" dedi.

9 yıldır çorap fabrikasında çalıştığını söyleyen Ziya Karaca ise burada ürettikleri çorapların Avrupa'ya ihraç edildiğini dile getirirken Fatma Balkaya da,"Burada çalışmaktan mutluyum. Yaptığımız çorapları yurt dışına ihraç etmekteyiz. Bizim yaptığımız çorapların Avrupa ülkelerine gitmesi bizim için onur ve gurur verici." şeklinde konuştu.