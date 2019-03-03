Bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık videosu hazırladılar

Öğretmenleri eşliğinde Bilişim Kulübü sınıfında hazırlanan videoda öğrenciler, bağımlılıkla mücadele konusunda sosyal mesajları topluma ilettiler. Yeşil Ay dostu olduklarını belirttikleri videoda, başta ailelerine ve arkadaşlarına olmak üzere topluma bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık mesajı verdiler. Hazırlanan videoda “Yeşilaycıyım çünkü korumam gereken bir ülkem var”, “Bağımlı olma özgür ol” ve “Büyüklerimiz bizim kahramanımızdır, sigara içen kahraman istemiyoruz” gibi mesajlar verildi. Ayrıca madde bağımlılığı ile ilgili hazırlan bilgilendirici afişlerde hafta boyunca okulun duvarlarındaki yerini aldı.

Hazırlanan videoda amaçlarının öğrencilerin bağımlılık türleri konusundaki farkındalıklarını artırmak olduğunu söyleyen Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Fatih Yılmaz, “Okulumuzda öğrencilerimizi her türlü zararlı alışkanlıktan ve bağımlılıktan korumayı hedefleyen birçok çalışmaya imza attık. Bunlardan birisi de farkındalık vidomuz oldu. Bu kapsamda kutlayacağımız Yeşil Ay Haftasında öğrencilerimiz tarafından hazırlanan videoda sosyal içerikli mesajları yayınlamak istedik. Bu video ile bağımlılık ve zararlı alışkanlıklarla mücadele için tüm toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyoruz” dedi.