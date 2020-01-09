Bahis dolandırıcıları yakalandı

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda kazanılmış görünümlü sahte ‘iddia' kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ve yaşa dışı yollarla vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerine ulaşarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yozgat'ta sosyal medya hesabı üzerinden sahte iddia kuponu yayınlayarak vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerini alarak dolandıran 6 zanlı, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden 50 liraya iddia kuponu sattıktan sonra yine internetten yüksek miktarda ikramiye kazandıklarını gösteren sahte kupon yayınlayarak dolandırıcılık yapan 6 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda teknik takibin ardından biri üniversite, ikisi lise öğrencisi olmak üzere 6 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların bilgisayar ve telefonlarında yapılan incelemede vatandaşlara sahte iddia kuponu satarak yaklaşık 500 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca yasa dışı yollarla vatandaşların kredi kartı bilgilerine ulaşarak çok sayıda kişinin kredi ve banka kartından alışveriş yaptıkları da tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar B.C.K.(20), A.C.B (20), S.O. (19), A.O.A. (20), A.S.(18) ve N.S.Y. (17) adliyeye sevk edildi.