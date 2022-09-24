Bakan Bozdağ: “Türk milleti Türkiye'nin geleceğini sende nasıl görsün, sana nasıl umut bağlasın”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yaptığı, “Artık karar verin. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum” şeklindeki açıklamasını eleştiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Senin arkadaşların Türkiye'nin geleceğini sende görmüyorlar. Sana umut bağlamıyorlar. O zaman Türk milleti Türkiye'nin geleceğini sende nasıl görsün? Sana nasıl umut bağlasın” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde partisinin il danışma meclis toplantısına katıldı. Burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yaptığı konuşmayı eleştiren Bakan Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun partililerine yönelik açıklamalarını üzüntü ile karşıladığını söyledi.

“Açıklamayı üzüntü ile karşıladım”

Bakan Bozdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu İzmir'de bir açıklama yaptı. Çok ilginçtir. Açıklamasında da diyor ki “Hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Şunu artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Artık bir karar verelim. Benimle misiniz? Benimleyseniz benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum.” Ben çok üzüldüm bu sözleri duyunca. Yani Sayın Kılıçdaroğlu yaklaşık 15 yıldır genel başkanlık yaptığı bir partinin üyelerine diyor ki “Siz gerçekten benimle misiniz? Yani demek ki üyelerinden şüphesi var. Gerçekten ben size yaslanabilir miyim? Kiminiz bilerek kiminiz bilmeyerek bana zarar veriyorsunuz” dedi. Ben diyor hissetmem lazım. Demek ki hissedemiyor. Ben tabii buradan üzüldüm. Üzüntümü ifade etmek isterim. Bir siyasi partinin genel başkanı teşkilatlarına kendisine güven konusunda sorunları olduğunu ve kendisinin de teşkilatlarına güven konusunda sorunu olduğunu bu kadar açık, bu kadar şeffaf izah ettiğine hiç şahit olmadım” dedi.

“Türk milleti sana neden güvensin”

Bakan Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben de buradan diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu'na, şimdi senin arkadaşların sana güvenmiyor mu? Öyle anlaşılıyor konuşmanızdan. O zaman Türk milleti sana neden güvensin ki? Senin arkadaşların henüz senin adaylığın konusunda müttefik değiller. O zaman Türk milleti senin cumhurbaşkanlığın konusunda nasıl ittifak sağlasın? Senin arkadaşların Türkiye'nin geleceğini sende görmüyorlar. Sana umut bağlamıyorlar. O zaman Türk milleti, Türkiye'nin geleceğini sende nasıl görsün? Sana nasıl umut bağlasın? Sen arkadaşlarına sen güvenmiyorsun. Sonuçta bu bir kadro işi. Senin güvenmediklerine bu millet nasıl güvensin? Arkadaşlarına diyorsun ki ben sırtımı size yaslayabilecek miyim? Onlara sırtını dayamakta tereddüt halindesin. Bu millet sana sırtını niye dayasın? Ya da senin sırtını dayamana niye izin versin? Önce siz bir işe çıkarken evden bir icazeti alırsınız. Belli ki Sayın Kılıçdaroğlu henüz evinden icazet almış değil. Onun için biz de şunu söylüyoruz. Kendi liderine dahi güvenmeyen ve liderinde bu güvensizliği hissettiği bir ortam Türkiye'nin hayrına bir ortam değildir.”

“Değil AB'ye, ABD'ye, bir dünyaya yaslanın, Türk milletine yaslanmadıkça kazanacağınız hiçbir seçim yoktur”

Türkiye'de Cumhurbaşkanı olmanın yolunun millete yaslanmaktan geçtiğini belirten Bakan Bozdağ, “Türkiye'de cumhurbaşkanı olmanın yolu millete dayanmaktan geçer. Kim ki millete yaslanmazsa, kim ki millete dayanmazsa bu ülkede seçimlik hiçbir göreve gelemez. Millete yaslanacak, millete dayanacaksınız. Son 15 seçimde inşallah 16. seçimde de aynısı olacak. Kazanan hep Cumhurbaşkanımız ve ekibi olacak. Cumhur İttifakı olacak. Neden? Millete güvendiği için. Neden? Millete yaslandığı için. Şimdi ABD'ye gidecek Kılıçdaroğlu. Öyle haberler çıkıyor. Belli ki bir AB'ye, ABD'ye de yaslanma ihtiyacı duyuyorsunuz. Siz değil AB'ye, ABD'ye, bir dünyaya yaslanın, Türk milletine yaslanmadıkça kazanacağınız hiçbir seçim yoktur, olamaz. 2023 seçimlerinde sandığa girecek oy ABD'nin, AB'nin veya yaslanacağınız başka yerler var mı bilmiyorum. Onların oyu değil. Türk vatandaşlarının oyudur. Aziz Türk milletinin oyudur. Bu oylara yaslanırsanız o zaman sizin yolunuz da, bahtınız da açık olur. Bu oylara yaslanan hakka durur.” şeklinde konuştu.