Bakan Dönmez: “Bundan sonra ithal kömür, ithal doğalgaza dayalı santral kurma izni vermeyeceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yozgat'ta yaptığı açıklamada, “Bundan sonra ithal kömür, ithal doğalgaza dayalı santral kurma izni vermeyeceğiz. Kendi kaynaklarımızı sonuna kadar kullanacağız, yetmezse buna izin vereceğiz" dedi.

Dönmez, Sorgun ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Dönmez, Enerji bakanlığı olarak özellik son dönemde yerli ve yenilenebilir kaynaklara daha önem vermeye başladıklarını söyledi. Türkiye'nin enerji kaynakları açısından çok tatminkar olmadığını, tüketilen her 4 birim enerjinin 3 binini dışarıdan ithal edildiğini belirterek, "Başta petrol ve doğal gaz olmak üzere kömürümüz var ama kalitesi düşük olduğu için bazı sanayi tesislerimiz, santrallerimiz yüksek kalorili kömür kullandığından dola onlar ithal ediyorlar. Biz dedik ki bundan sonra ithal kömür, ithal doğal gaza dayalı santral kurma izni vermeyeceğiz. Kendi kaynaklarımızı sonuna kadar kullanacağız, yetmezse buna izin vereceğiz. Nitekim son bir kaç yıldır hemen oranlar değişmeye başladı. Elektrik kullanımında, elektrik üretiminde yerlilik payı yüzde 40'lardan yüzde 50'lere çıkarttık. Bu sene ocak ayında geçen yılın ocak ayına kıyasla 10 puan daha iyileştirdik yüzde 60'la girdik" dedi.

Dönmez, ithal kömüre yıllık ortalama 4 milyar dolar civarında bir ödeme yapıldığını vurgulayarak, "Toplam enerji ithalatımız ortalama 40-45 milyar dolar neredeyse cari açığımız kadar. Ne kadar yerli üretirsek yurt dışına o kadar daha az döviz ödemiş olacağız" ifadesini kullandı.

Trakya'da 3 milyar metreküp doğal gaz bulundu

Trakya'da 3 milyar metreküp kadar doğal gaz bulunduğunu anlatan Dönmez, bu doğal gazın 300 bin hanenin 10 yıl enerjisini yeteceğini belitti. Hem denizde hem de karada sondaj çalışmaların yapıldığını anlatan Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Denizde sondajımız var bugünlerde hedef derinliğe ulaşacağız. İnşallah var, olmasa da buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz. Bulanlar ancak arayanlar. Bir gemimiz vardı şimdi bir gemimiz daha oldu. Dünyada bu kadar yüksek kabiliyetli teknik özelliklere sahip 16 gemi var bunun 2'si bizde. Yerlileştirdiğimiz için maliyetlerimiz de en az yarı yarıya azaltmış olduk. Madende 2 bin yılına kadar MTA yılda sadece 30 bin metre sondaj yapıyordu. AK Parti hükümetleri zamanında 300 bin metrelere çıkardı. Geçtiğimiz yıl bir rekor kırdık tam bir milyon 500 bin metre sondaj yaptık. Ondan önceki sene bir milyon metre sondaj yaptık. Yeri dele dele altında ne var ne yok keşfedeceğiz. "

Dar gelirlilere elektrik desteği

Dönmez, ülkede yaklaşık 2 milyon hanenin düzenli olarak sosyal yardımlardan yaralandığını ve şimdi de elektrik desteği verilmeye başlandığını ifade ederek, "Aylık 150 kwsaat 80 liraya karşılık geliyor. Yıllık bin liralık elektrik desteği veriyoruz. Elektrik doğal gaz zammı çok yaptınız diye geçen yıl çok tenkit ve eleştiri olmuştu. Maliyetler düşünce onları da düşürmeye başladık, yıl başında hem elektrik hem de doğal gazda yüzde 10 indirim yaptık. Tarımsal sulama tarifesi var. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz olmak üzere küçükbaş, büyükbaş, kanatlı hayvancılık, sütçülük bunların hepsi tarımsal sulama tarifesi avantajlarına sahip olacak. Toplamda Türkiye'de bu desteğin yıllık tutarı yaklaşık 500 milyon liradır. İmkanlar artıkça bu tip destekleri artıracağız." diye konuştu.

Sorgun ilçesinde bir kömür işletmesi bulunduğuna değinen Dönmez, şunları kaydetti:

"Burada iş yapan firmalar var. Bizim temel ilkemiz yerin altında da olsa üstünde de olusun o madeni çıkartacağız. Bizim için üretim ve istihdam devam edecek. Uranyum madenleri var daha önce bir yabancı firma almıştı. Bunu ancak kamu eli ile işletebiliyoruz, o firma bu işletmeyi yapamayacak. Ama o burada bu faaliyetin yapılmayacağı anlamına gelmez. Başlayan ve devam eden nükleer santral projemiz var oranın hammaddesi uranyumu buradan çıkarıp zenginleştireceğiz. Bunu da kamu marifetiyle yapacağız. Devlet yapacak o işi. Yeni bir düzenleme ile güneş enerjisi konusunda belediye ve kamu kurumlarının önünü açıyoruz. Çatı cepheden başlamak suretiyle güneş santrallerini ihtiyacı kadar kurma imkanı getirmiş olacağız. Sadece bununla sınırlı değil vatandaşlarımız da arzu ederlerse çatılarına bu sistemi kurup elektik üretebilecek."

Bakan Dönmez, ziyaretin ardından Yeni Anadolu Madencilik İşletmesi ve Teknolojilerinde işçilerle bir araya geldi.