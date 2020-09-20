Bakan Kurum, şehit ailesi ile telefonda görüştü

Yozgat Valisi Ziya Polat, Suriye'nin İdlib kentinde 29 Şubat 2020 tarihinde şehit olan P. Uzm. Çvş. Hasan Hüseyin Özdemir'in cenaze törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u telefonla arayarak, şehit ailesi ile görüştürdü.

Yozgat Valisi Ziya Polat, şubat ayında Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in Akdağmadeni ilçesine bağlı Arpalık köyünde yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

Şehit babası İbrahim ve annesi Emine Özdemir ile bir süre sohbet eden Polat, aileye Türk bayrağı hediye etti. Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını söyleyen Polat, tüm şehitlere rahmet diledi.

Vali Polat daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u telefon ile arayarak şehit ailesini görüştürdü.

Şehit babası İbrahim Özdemir, köylerine yapılan hizmetler dolayısıyla Bakan Kurum'a teşekkür etti. Şehit babası İbrahim Özdemir, oğlunun cenaze töreninde ayakkabılarının çamur olması sebebiyle Bakan Kurum'un aracına binmemesiyle gündeme gelmişti.

Anne Emine Özdemir ile de konuşan Bakan Kurum ailenin herhangi bir isteği olup olmadığını sordu. Şehit annesi Emine Özdemir de kendilerine destekleri için Bakan Kurum'a teşekkür etti.