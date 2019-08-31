Bakan Turhan: “Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında test sürüşleri yıl sonu başlayacak”

Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi çalışmalarını yerinde incelemek için Yozgat'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Akdağmadeni ilçesinde bulunan şantiyede incelemede bulunup Sorgun ilçesinde de ray kaynağı yapma çalışmasına katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan incelemelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yüksek Hızlı Tren projesinde ray döşeme işinin hızlandığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Turhan, "Artık bu projede ray döşeme işi hızlandı. Yerköy ve Sivas arasında yaklaşık 100 kilometreyi buldu. Yerköy-Kırıkkale arasında ise ray döşeme çalışmalarını başlattık. 8 kilometrelik bir kesimde orada tamamlandı. Bundan sonra daha hızlı bir şekilde yürüyecek. 404 kilometrelik Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, yaklaşık 66 kilometre uzunluğunda 46 tünel yapısı barındırıyor. 27 buçuk kilometre uzunluğunda 53 adet viyadük var. 611 adet köprü ve menfez yapısı, 217 adet de alt ve üst geçit bu projenin bünyesinde inşa edildi. Toplam sanat yapısı sayısı 930 adet. Bu projede 100 milyon metreküp kazı yapıldı. 30 milyon metreküp de dolgu imalatı gerçekleşti" dedi.

Alt yapı çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını da vurgulayan Turhan, "Viyadük ve tünellerimizde çalışmalarımız devam ediyor, önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak. Bu yıl sonuna yakın inşallah bu hat üzerinde test sürüşlerine başlamış olacağız. Daha sonra da etap etap bu hattı trafiğe açmayı planlıyoruz. Tabi yüksek hızlı tren hizmeti AK Parti iktidarı döneminde milletimize verilmiş olan önemli bir hizmet. Avrupa'da 6, dünyadaki 8 ülkeden birisiyiz. Daha önceki yıllarda Ankara-İstanbul hattını ve Ankara-Konya hattını yüksek hızlı tren hizmetiyle buluşturduk. Şimdi de Ankara'mızı Doğu Anadolu'daki şehirlerimize yüksek hızlı tren hizmetini vermek için burada tüm işçilerimiz, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, herkes azimle gayretle çalışıyor. Ben burada, bu hizmeti veren işçisinden mühendisine, teknisyeninden proje mühendisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Tabi bu hizmetlerin başında sayın Cumhurbaşkanımız var. Bizler de onun gösterdiği hedeflere 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için çalışıyoruz. Bizim amacımız, gayemiz, hedefimiz milletimize hizmet etmektir. Ona hak ettiği yaşam kalitesini ve standardını sunmaktır" şeklinde konuştu.