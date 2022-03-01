Bakan Yardımcısı Demircan: “Tarihi Roma Hamamı çevre düzenlemesi yapılarak ziyarete açılacak”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde günümüze mimari özelliğini kaybetmeden gelen Kral Kızı adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı'nın çevre düzenlemesinin bir an önce yapılarak vatandaş ziyaretlerine açılacağını söyledi.

Yozgat'a bir dizi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali Ziya Polat ile kentin tarihi ve kültürel varlıklarını turizme kazandırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak yatırım ve çalışmaları yerinde inceledi.

İlk olarak Yozgat Valisi Ziya Polat'ı makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı Demircan, daha sonra Çapanoğlu Büyük Cami, Arkeoloji Müzesi, Yanan Hamam, Miralay Şerif Bey Konağı, kente yeni yapılacak müze ve kütüphane alanı ile İl Halk Kütüphanesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Son olarak tarihi Roma Hamamını gezen Demircan burada gazetecilere açıklamalarda bulunarak “Yozgat'ta bir dizi bakanlığımızın yürüttüğü işler çerçevesinde Sayın Valimizle incelemelerde bulunduk. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan tarihi Roma Hamamı çok kıymetli. 2010 yılından beri bakanlığımızın takip ettiği önemli bir yapı, çok önemli 2000 yıllık bir kültür varlığı. Bu eserimizi kazı ve etrafındaki kamulaştırmayla havuzun da ortaya çıkmasıyla belki tarihinde aktif sıcak suyu kendiliğinden üreten çok özel bir yapı konumunda. Bu bizim Anadolu kültür mirası açısından çok önemli ve ilçemize Yozgat'ımıza ayrı bir hava getireceği muhakkak” dedi.

Tarihi yapı çevresinde düzenlemenin yapılacağını ve kamulaştırmanın başlatılacağını dile getiren Demircan, “Şu anda geldiğimiz noktada çevre düzenlemesini biran önce yapıp hem turistik hem vatandaşlarımıza burayı gezilebilir hale getirmek ilk hedefimiz. Ama peşinden kamulaştırmaları yapıp bu işi biraz daha genişletmeyi düşünüyoruz. Bundan sonra Yozgat'ımıza burası ayrı bir soluk getirecektir ve ilçemizin de tanınmasında ve ön plana çıkmasında önemli katkıları olacaktır. Bu anlamda hem valimiz hem belediye başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak özellikle Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz bu tip yapıların Türkiye'nin 4 bir yanında takibini yapıyor. Memleketimiz, 14 bin yılına varan yer altı tarihi kaynaklarıyla dünya kültür mirasının merkezi diyeceğimiz nitelikte. Onlardan birinin de burada var olmuş olması ilçemiz adına çok sevindirici. Bu anlamda gayreti olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.