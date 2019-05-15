Bakır eşyalar artık hurdaya gitmeyecek

Bir dönem evlerde kullanıldığı için oldukça rağbet gören bakır eşyalar, alüminyum ve teflon gibi ürünlerin ortaya çıkmasının ardından artık eskisi gibi rağbet görmüyor. Bakır eşyalar ya evin bir köşesinde atıl vaziyette duruyor ya da yok pahasına hurdaya satılıyor. Unutulmaya yüz tutan bakır eşyalar artık Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan kursta, kadın kursiyerler tarafından ince ince işlenerek modernize ediliyor ve eski ihtişamına tekrar kavuşturuluyor. Kazan, bakraç, ibrik, güğüm, çaydanlık ve tepsi gibi birçok bakır ürünü işleyerek modern hale getiren kursiyerler ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Kursta eski bakır eşyaları değerlendirdiklerini belirten kursiyer Zeynep Ada, “Atalarımızdan kalan ibrik, ilistir, tepsilerimizi evde kullanmadığımız eski bir eşyalarımızı burada işliyoruz. Çok güzel, modern aksesuarlar haline getiriyoruz. Her şekilde eski bakır eşyaları değerlendiriyoruz. Burada hem kursumuza katılıyoruz, hem de aile bütçemize katkı sağlıyoruz” dedi.

Merve Keklikçi isimli kursiyer de kursta eski bakır eşyaları yenilediklerini anlatarak, “Kursumuzda bakır üzerine Erzincan çelik kalem işleme yapıyoruz. Eskilerden kalma hemen hemen asırlık ürünleri burada yeniliyoruz. Şekerlik, lokumluk, çaydanlık gibi kullanım amaçlı yeniliyoruz ve dekoratif aksesuar ürünler oluşturuyoruz. İsteğe bağlı sipariş alıyoruz. Cüzi bir rakamla vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu çalışmamız ev ekonomisine de katkısı oluyor. Hem kendimize uğraş oluyor hem de bakır üzerinde yenileme yapıyoruz. Bizim içinde güzel bir uğraş oluyor” şeklinde konuştu.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu usta eğitmeni Derya Yılmazer ise kurs hakkında bilgi vererek şu ifadelere yer verdi:

“Yozgat Halk Eğitim Merkezinde bakır işleme yapıyorum. Biz burada eski bakırlarımızı yeniliyoruz. Kursiyerlerimiz kendi bakır eşyalarını getiriyorlar, bunları işledikten sonra satarak para da kazanıyorlar. Yozgat'ta bu kurs ilk defa açıldı. Eski ürünlerimizi yeniliyoruz. Bize gelen ürünleri temizliyoruz, zeminine boya sıkıyoruz, eski kararmış halini kapatıyoruz. Kursiyerlerimiz ellerinde tek tek işleyerek desenleri işliyorlar. Bakırlarını çıkarıyoruz, gümüşleme yapıyoruz. En son da isteğe bağıl mine dediğimiz teknikle boyayıp bitiyoruz. Ömürlük ellerinde eşya olarak kalıyorlar. Kazan, ibrik, tencere, güğüm gibi bakır olarak aklınıza gelen her şeyi burada modernize ediyoruz.”