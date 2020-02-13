Başarılı sporcular ödüllendirildi

Sporcuları ayrı ayrı kabul eden Başkan Köse, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

“Bozokspor sporcu fabrikası olacak”

İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda 81 kiloda Türkiye 3.'sü olan Muhammed Ali Eraslan, 90 kiloda Türkiye 3.'sü olan Hüseyin Can Susuz ve Okullar arası Kick Boks Turnuvası'nda Türkiye 1.'si olan Betül Zararsız, Türkiye 3.'sü olan Buse Deniz, Türkiye 3.'sü olan Salih Koçsoy'a hediyelerini takdim eden Başkan Köse başarılı sporcuları tebrik etti.

Başkan Köse, “Hepsi bir birinden kıymetli sporcularımız elde ettikleri başarılar ile bizleri ziyadesiyle mutlu ettiler. Biz Yozgat'ımızın çocuklarının spor yapmasını başarılar elde etmesini arzu ediyoruz. Bu yüzden Bozokspor'u bünyemize kattık. İnşallah ilerleyen zamanlarda, bu sporcularımızı da kulübümüze katmak istiyoruz. Bozokspor sadece futboldan ibaret olmayacak. İçerisinde basketbol, güreş, hentbol, judo, tekvando, kick boks, tenis, yüzme gibi spor dallarını barındıracak. Biz kulübümüzü sporcu fabrikası yapacağız. İnşallah Bozokspor'u marka haline getireceğiz. Yozgat'ta spor yapan tüm çocuklarımızı kucaklayacağız” dedi.