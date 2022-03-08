Basilica Tası Gümüşten adlı tiyatro oyunu kadınlar için sergilendi

Yozgat Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan, ‘Basilica Tası Gümüşten' adlı tiyatro oyunu kadınlara özel sergilendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Sarıkaya ilçesinde bulunan ve tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan Roma Hamamı'nı konu alan şifalı suyun komik hikayesi, ‘Basilica Tası Gümüşten' adlı tiyatro oyunu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda sahne aldı.

Romalılar ile Sarıkayalı vatandaşlar arasında geçen olayları komik bir şekilde anlatan oyun kadın izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Tiyatro oyunu öncesi açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, kadın güçlü olursa ailenin, topumun ve ülkenin güçlü olacağını söyledi. Polat, kadınların güçlenmesi için valilik, belediye ve sivil toplum örgütlerinin çaba sarf ettiğini ifade ederek, "Biz kadınımızın güçlenmesi için her zaman onların yanında ve emrindeyiz. Kadınının iş ortamında daha fazla yer almasını istiyoruz. İlimizde 2 olan kadın kooperatif sayımız 18 oldu” dedi.