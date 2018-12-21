Başkan Arslan, 5 yılını değerlendirdi

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 5 yıl boyunca belediye olarak Yozgat'ta gerçekleştirdikleri hizmetlerin değerlendirmesini yaptı.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerde partisi tarafından aday gösterilmeyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, görev yaptığı 5 yılı değerlendirdi. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Arslan, 5 yıl boyunca gerçekleştirilen projeleri slayt gösterisi eşliğinde vatandaşlara anlattı.

Seçim beyannamesinde verilen tüm sözleri yerine getirdiklerini söyleyen Arslan, “Seçim beyannamesinde verilen projelerin aynısını birebir Yozgat'a kazandırdık. Yozgat açısından büyük öneme sahip Büyük Cami Projesi devam ediyor. Benden sonra gelen belediye başkanının bu projeyi kente kazandıracağına inanıyorum. 5 yıl önce Yozgat halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kültür sanat alanında ciddi atılımlar yaptık. Bu konuda güzel ve faydalı projeleri yerine getirdik. Sürmeli Festivali, Ramazan etkinleri gibi faaliyetler Yozgat'ı kültür ve sosyal açıdan bir adım ileriye taşıdı” dedi.

5 yılda 600 kez mahalle toplantısı geçekleştirdiklerini anlatan Arslan, düzenledikleri toplantılarla Yozgat halkı ile her zaman iç içe olduklarını belirtti. 5 yıl boyunca çalışma arkadaşlarıyla Yozgat adına iyi işler ortaya koyduklarını dile getiren Arslan, hizmetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Düzenlenen değerlendirme toplantısına AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları, belediye birim müdürleri ve personelleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.