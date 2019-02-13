Başkan Arslan, bağımsız aday oldu

Yerel Seçimlerde AK Parti'den aday gösterilmeyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, bağımsız aday olarak seçimlere girmeye karar verdiğini duyurdu.

2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Yozgat Belediye Başkanı olarak seçilen ve 5 yıl hizmet etme imkanı bulan Kazım Arslan, 2019 Yerel seçimlerinde partisinden aday olarak gösterilmedi. Bunun üzerine halkın takdir ve teveccühünü ön plana alan Arslan, yaptığı yazılı açıklamada Yozgat Belediye Başkanlığı için bağımsız olarak aday olacağını duyurdu. Arslan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yerel seçimlerin Yozgat'ımız için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. 5 senedir karınca kararınca ve elimden geldiğince belediye başkanı olarak şehrimize hizmet etme gayreti içerisinde oldum. Bunun takdiri sizlerindir. Bana sizlere hizmet etme ve eserler bırakma imkanı nasip eden Cenab-ı Hakk'a şükürler ediyorum. Ayrıca yine bu görevi yapmama, sizlere hizmet etmeme sebep olan ve hep desteklerini arkamda hissettiğim çok değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi ifade ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Yine aynı şekilde Ak Parti Genel Merkez ve Yozgat teşkilatlarına da teşekkürü borç biliyorum. Gönlüm tekrar halkımızın da isteği doğrultusunda partimin adayı olarak şehrime ve memleketime hizmet etmek isterdi. Ancak siyasette zaman zaman bu yaşadığımıza benzer olaylar olur, nasip değilmiş ve olanda hayır vardır. Geldiğimiz noktada ve aday gösterilmeme rağmen geçen yaklaşık 3 aylık süre içerisinde Yozgat halkının şahsıma göstermiş olduğu takdir ve teveccühün her türlü makamın üzerinde olduğunun da şuurundayım. Yine geldiğimiz noktada Yozgatlı hemşehrilerimizin yeniden aday olmam ve projelerimi, hizmetlerimi bizzat devam ettirmem yönünde ciddi bir talebi olduğunu müşahede ettim. Buna saygı duymak ve olumlu cevap vermek ihtiyacı hasıl olduğu kanaatindeyim. Bu sebeple bağımsız olarak Yozgat Belediye Başkanlığına aday olduğumu ifade ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, hakkımızda hayırlı olanı nasip kılsın.”