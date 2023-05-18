İhlas Haber Ajansı

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Başkan Ekinci, iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, dün akşam saatlerinde şiddetli fırtına nedeniyle iş yerleri zarar gören sanayi esnafını ziyaret etti.


Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle sanayi sitesindeki bazı iş yerlerinin çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar etrafa saçılırken park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi. Fırtınanın oluşturduğu hasarın boyutu da gün ağarınca ortaya çıktı. Sorgun Belediyesi ekipleri, çatıdan kopan parçaları temizleyerek sanayi esnafına yardım etti.


Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, dün yaşanan fırtına nedeniyle iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ekinci, iyi günde olduğu gibi ilçe halkının kötü günde de yanlarında olduklarını söyledi.

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