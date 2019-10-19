Başkan Ekinci, Muhtarlarla kahvaltıda biraraya geldi

Yozgat'ın Sorgun Belediye Başkanı M.Erkut Ekinci, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Mahalle Muhtarlarının katılım sağladığı programa Sorgun Belediye Başkanı M.Erkut Ekinci, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Kaygısuz ve basın mensupları katıldı.

Muhtarlar ile birlikte çalışmaktan ve birlik ve beraberlik içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Ekinci “Muhtarlar günü dolayısı ile çok kıymetli mahalle muhtarlarımız ile belediyemizin sosyal tesislerinde düzenlemiş olduğumuz kahvaltı programında bir araya geldik. Muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Her daim Belediye olarak halka hizmet noktasında yanlarında olduğumuzu ifade ederim”dedi.

Başkan Ekinci şöyle devam etti. “Sorgun'u yaşanabilir bir şehir haline getirmek için bir yola çıktık. Bunu yaparken sizlerden alacağımız geri dönüşler ve sizlerin bizlere söyleyeceklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar hep işbirliği içerisinde çalıştık. Bundan sonraki süreçte de kimseyi ayrıştırmadan, her mahalleye eşit hizmet ederek kıymetli halkımıza en iyi vermeye devam edeceğiz”dedi.