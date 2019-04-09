İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Ekinci voleybolcuları kabul etti

Yozgat’ın Sorgun Belediye Başkanı M.

Yozgat'ın Sorgun Belediye Başkanı M.Erkut Ekinci, Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig finallerine yükselen Sorgun Belediyesporlu voleybolcuları makamında kabul etti.


Ekinci kabulde yaptığı konuşmada, Kayseri'de oynanan yarı final müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek birinci olup, finale çıkan oyuncuları teker teker kutladığını ifade etti. Bundan sonraki aşamalarda takıma destek sözü veren Ekinci “Sizler Türkiye'nin en önemli takımlarını yenerek finale çıkmış bir takımsınız. Sizlerle gurur duyduk. Şuna kesinlikle eminim ki, final maçlarında da rakiplerinizi yenip bizleri voleybolun süper ligi olan Efeler Ligi'ne taşıyacaksınız. Bizler de, sizlere gücümüz yettiği oranda destek olmaya çalışacağız” dedi.


Taraftarı maça davet etti


Başkan Ekinci, yeni göreve başlamış olmasından dolayı Kayseri'de oynanan yarı final maçlarını izleme şansı bulamadığını belirterek “Şimdi önümüzde 19-20-21 Nisan tarihlerinde oynanacak final maçları var. Maçlarımız yine Kayseri'de oynanacak. Ben taraftarlarımızdan organize olmalarını ve orada takımlarını yalnız bırakmamalarını istiyorum. Bu konuda üzerimize düşen bir şey olursa yapmaya hazırız. Bizler de arkadaşlarımızla gelip maçları izleyeceğiz” diye konuştu.


Takım Kaptanı Ali Çayır'da yaptığı konuşmada, bundan sonra tek hedeflerinin Efeler Ligi olduğunu ve takım olarak bu hedefe kilitlendiklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.