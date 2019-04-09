Başkan Ekinci voleybolcuları kabul etti

Yozgat'ın Sorgun Belediye Başkanı M.Erkut Ekinci, Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig finallerine yükselen Sorgun Belediyesporlu voleybolcuları makamında kabul etti.

Ekinci kabulde yaptığı konuşmada, Kayseri'de oynanan yarı final müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek birinci olup, finale çıkan oyuncuları teker teker kutladığını ifade etti. Bundan sonraki aşamalarda takıma destek sözü veren Ekinci “Sizler Türkiye'nin en önemli takımlarını yenerek finale çıkmış bir takımsınız. Sizlerle gurur duyduk. Şuna kesinlikle eminim ki, final maçlarında da rakiplerinizi yenip bizleri voleybolun süper ligi olan Efeler Ligi'ne taşıyacaksınız. Bizler de, sizlere gücümüz yettiği oranda destek olmaya çalışacağız” dedi.

Taraftarı maça davet etti

Başkan Ekinci, yeni göreve başlamış olmasından dolayı Kayseri'de oynanan yarı final maçlarını izleme şansı bulamadığını belirterek “Şimdi önümüzde 19-20-21 Nisan tarihlerinde oynanacak final maçları var. Maçlarımız yine Kayseri'de oynanacak. Ben taraftarlarımızdan organize olmalarını ve orada takımlarını yalnız bırakmamalarını istiyorum. Bu konuda üzerimize düşen bir şey olursa yapmaya hazırız. Bizler de arkadaşlarımızla gelip maçları izleyeceğiz” diye konuştu.

Takım Kaptanı Ali Çayır'da yaptığı konuşmada, bundan sonra tek hedeflerinin Efeler Ligi olduğunu ve takım olarak bu hedefe kilitlendiklerini söyledi.