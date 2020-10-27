Başkan karantinadan çıktı

Hastalığın ardından görevinin başına dönen Başkan Köse, ilk olarak sahada süren çalışmaları yerinde inceledi. Köse yaptığı açıklamada; “Bizlere, göreve tekrar başlamanın sevinci ve mutluluğunu yaşatan Rabbime sonsuz hamd olsun. Değerli hemşehrilerim, Sizlerin duası, doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Rabbimin takdiri ile bugün daha güçlü bir şekilde görevime başladım. Bu süreç içerisinde hastalığımdan kaynaklı olarak telefonlarını açamadığım, dönüş yapamadığım herkesin affına sığınıyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza Şafi ismi hürmetine şifalar nasip etsin. Lütfen bu hastalığı hafife almayalım. Maske mesafe ve temizlik kurallarına uyalım.” dedi.