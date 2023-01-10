Başkan Köse, “2022 yılı Yozgat'ın altın yılı oldu”

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Celal Köse, kentte hayata geçirilen projeler sayesinde 2022 yılının Yozgat'ın altın yılı olduğunu söyledi.

Yozgat Çamlığı Milli Parkında düzenlenen programda gazetecilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Celal Köse, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

İl merkezinde hayata geçirilen projeler sayesinde 2022 yılını altın yıl olarak değerlendiren Köse, istişare ve ortak akılla kentte belediye çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Tamamlanan ve devam eden projeler hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Köse, 2023 yılında da birçok önemli projeyi hayata geçireceklerini belirtti.

Türkiye'nin 8. bilim merkezinin Yozgat'a kazandırılacağını da duyuran Köse, yakın zamanda bilim merkezinin ihalesine çıkılarak yer tesliminin de yapılacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Başkan Köse, günün anısına gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.