Başkan Köse, çalışmaları değerlendirdi

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat'ta yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yozgat Belediyesinin yoğun bir tempo ile Yozgat'ımıza hizmet için faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Başkan Köse, “Zorlu bir pandemi döneminin hemen ardından çalışmalara hız kazandırdık. Yeni Sanayi Sitesi'nde şuanda yapımı devam eden bin 500 metre uzunluğunda bulvar çalışmamız sürüyor. Bu bulvar altyapısıyla, asfaltıyla, aydınlatmasıyla şehrimize değer katacaktır. Kapalı Otopark üzerinde sürdürdüğümüz yeni meydan çalışmalarımızda oldukça güzel ilerliyor. Fotoğraf çekinme alanları, peyzajı, aydınlatması, ışıklı dans havuzu ve oturma alanlarıyla hemşehrilerimizin vakit geçireceği bir alan inşa ediyoruz. Şehrimizin vizyon projelerinden olan Diyanet Eğitim Merkezi ve Adalet Eğitim Merkezi'nin şehrimizle bağlantısını sağlamak ve bu yatırımlara yakışır yolları yapmak için kolları sıvadık. Ekiplerimiz şuan bu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Yine Yozgat'ımızın çocukları için, Yozgat Belediyesi Gündüz Bakım Evi ve Kreşi'nin inşasını sürdürüyoruz” dedi.

İlimizde süren diğer çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Köse, “Çözülmesi neredeyse imkansız olan Çapanoğlu Büyük Cami etrafında ki enkazı biz kaldırıyoruz. Ankara'da yaptığımız girişimler ve görüşmeler sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte ortak olarak tarihi dokuya uygun çevre düzenlemesi yapacağız. Ekiplerimiz şu anda yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Şehrimize yeni ve alternatif yollar kazandırıyoruz. Yeni yapılan TOKİ kavşağı'ndan Çapanoğlu Mahallesi'nde bulunan sitelere bağlantı yolu açıyoruz. Bu yolları yaparken de dolgusuyla, kot düzenlemeleriyle, altyapısıyla Yozgat'â yakışır çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların yanı sıra ekiplerimiz mahallelerimizi de ihmal etmiyor. Şuanda Şeyh Osman Mahallemizde, Yeni Cami Mahallemizde, Fatih Mahallemizde, Tekke Mahallemizde, bozulan kaldırımları yeniliyor ve çevre düzenlemelerini yapıyoruz. Şehrimiz için bu yıl bir çok çalışmayı daha hayata geçireceğiz. Sevdamız Yozgat için aşkla çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.