Başkan Köse, hentbolcuları deplasmanda yalnız bırakmadı

Lig D Grubunda namağlup şampiyonluğunu sürdüren Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü'nü, Mersin deplasmanında yalnız bırakmadı.

Hentbol Erkekler 2. Lig D Grubunda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü, hafta sonu deplasmanda karşılaştığı en yakın rakibi Mersin İdmanyurdu'nu 25-22 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı ve play-off biletini ligin bitimine bir hafta kala cebine koydu.

Mersin Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı tribünde izleyen ve takıma destek olan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, galibiyet sonrası antrenör Ozan Salep ve oyuncuları tebrik etti.

Yozgat Belediyesi Bozok Spor Kulübü olarak hedeflerinin tüm branşlarda olduğu gibi hentbolda da kulübü bir üst lige taşımak olduğunu söyleyen Köse, “Takımımıza zorlu deplasmanda aldığı galibiyet dolayısıyla teşekkür ediyorum. Güzel, seyir zevki yüksek bir maç izledik. Ligin bitimine bir hafta kala takımımız adını play-off gruplarına yazdırmaya hak kazandı. Play-off maçlarında da Rabbimin izniyle sporcuların aynı başarıyı göstereceğine ve birinci lige çıkacağımıza inanıyorum. Play-off yolunda takımımıza başarılar diliyorum. Yozgat Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya her zaman çalışacağız” dedi.

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü antrenörü Ozan Salep ise, kendilerini Mersin deplasmanında yalnız bırakmayan Başkan Köse'ye teşekkür ederek, “Grubumuzu namağlup lider olarak tamamlamak ilk amacımızdı ve buna son bir maç kaldı. Ligin son haftasında evimizde oynayacağımız Kadirli Savrun Spor Kulübü maçını da kazanarak grubumuzu namağlup tamamlamak istiyoruz. Daha sonra play-off müsabakalarına odaklanacağız ve hazırlıklarımız o yönde devam edecek. Grup maçlarında gösterdiğimiz başarıyı play-off karşılaşmalarında da göstereceğiz ve yine namağlup birinci lige çıkacağız” şeklinde konuştu.