Başkan Köse, proje ve hizmetler hakkında bilgiler verdi

Yozgat Belediyesi Aralık ayı Meclis Toplantısı Başkan Celal Köse başkanlığında yapıldı. Meclis salonunda düzenlenen toplantıda belediye meclis üyelerinin katılımıyla 8 gündem maddesi görüşüldü. Başkan Celal Köse, toplantı öncesi belediye tarafından yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Konuşmasına altyapı çalışmalarıyla başlayan Başkan Köse, “3 ay önce başladığımız alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çok sistemli bir şekilde alt yapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alt yapıda en son geldiğimiz noktada toplam 212 kilometre şehir içme suyu hattımızın değişimi, 18 kilometre kanalizasyon hattı çalışmasını tamamladık. Şu an itibari ile 40 kilometreye yakın bir alt yapı çalışmamızı tamamladık. Tabi alt yapıyı yaptıktan sonra hemen üst yapısına başlıyoruz ki vatandaşlarımız bu işten zarar görmesin. Alt yapıyı yaptıktan sonra da üst yapı asfaltlarını serip vatandaşlarımızın da kullanımına açıyoruz. Altyapı sıkıntılı ve sorunlu bir iş fakat vatandaşımızın sağlığı açısından gelecek yüzyılları kurtaracağımız zorunlu bir iştir. Bu çalışma ile inşallah Yozgat'ımızı kanserojen borulardan da kurtaracağız.” dedi.

“Kaba inşaatı 2 aya kadar tamamlanacak”

Çapanoğlu Büyük Cami Projesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Köse, “Büyük Cami projemizi normalde geçen yıl teslim almamız lazımdı, fakat ekonomik şartlar, olumsuzluklar, pandemi ve diğer fiyat geçişlerinden dolayı bu zamana kadar geldi. Cami projemizde lavabolar kısmını hizmete açtık. 2. Etap Hal ve İş Merkezimiz, onun da bütün vatandaşlarımızla anlaşmamızı yaptık. Kentsel dönüşüm programı üzerinde yürüdük. Şuanda tam hızla da devam ediyor. İnşallah havalar 1-2 ay daha müsaade ederse kaba inşaatını oranın da bitirmiş olacağız. Bahara da nasip olursa iş yerlerini bitirdikçe aşağı kattan olmak üzere iş yeri sahiplerine hemen devrini yapacağız ki onlar da mağduriyet yaşamasınlar.” şeklinde konuştu.

“Hasta Yakını Konuk Evi 2023 yılında tamamlanacak”

Hasta yakını konuk evi projesinin 2023 yılı sonunda tamamlanacağını vurgulayan Başkan Köse, “Daha öncesinde projelerimiz olmasına rağmen ihaleye çıkartamamıştık. 8 milyon liradan başlayıp 30 milyon liraya kadar bir fiyat artışı oldu. En sonunda oranın da ihalesini yaptık şuanda hafriyat çalışmaları devam ediyor. Orası da gelecek yılsonunda teslim edilip hasta yakınlarının rahatlıkla kalabileceği bir alan oluşturacağız. Mahalle konaklarımız bitti, park bahçe işlerimiz devam ediyor, bitenler de var. Spor vadisinin ihalesini yaptık 2. Etap'ı. Göl çevresindeki kamelyalarımızı, yollarımızı, mescidimiz, alışveriş mağazamız, ihalesini yaptık. Oranın da hafriyat çalışmaları başladı. Orayı da bahar da vatandaşımızın hiç olmazsa piknik alanı olarak kullanabileceği bir konuma getirmiş olacağız.” ifadelerine yer verdi.

“Bin kişilik cami yapılacak”

Yozgat'a bin kişiye hitap edecek cami projesini kazandıracaklarını da anlatan Başkan Köse, “Şehir Hastanemizin hemen altında, diş hastanemizin hemen yanında bir alanımız vardı. Arazisi Milli Emlak'a ait olan bir kısmı da bize ait olan arazi idi. Daha önceki meclisimizde de buranın tahsisini yaptık. Orada cami derneğimizi kurduk. Sağ olsun hayırsever iş adamlarımızdan, vatandaşlarımızdan, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız bizlere destek verdiler. Şuanda da hesabımızda 4-5 milyon lira civarında da para birikti ve hafriyat çalışmalarını tamamladık. Önümüzdeki günlerde de inşallah oranın temelini atıp orada da bin kişiye hitap edebilecek bir camimiz yapılacak. Nasip olursa oranın da temelini önümüzdeki günlerde atıp şehrimize kazandıracağız.” diye konuştu.

Başkan Köse'nin konuşmasının ardından meclis gündemine gelen 8 madde görüşülerek karara bağlandı.