Başkan Köse: "Şehrimizi iki eski yapıdan kurtarıyoruz"

Yozgat Belediyesi tarafından Eski Belediye Hizmet Binası ve Eski Hükümet Konağı'nın yıkımı için düğmeye basıldı. Şehir merkezinde çirkin görüntü oluşturan iki riskli binanın yıkımı gerçekleştirilecek.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kent siluetini bozan ve riskli olan iki binanın yıkımının en kısa süre içerisinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Yıkılacak iki bina hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Köse, “Eski Belediye Hizmet Binası ve Eski Hükümet Konağı'nın yıkım ihalesi tamamlandı. En kısa süre içerisinde binaların yıkımını gerçekleştirip şehir merkezimizi rahatlatacağız. Her iki binamız için deprem risk analizlerini yaptırdık. Bu binalar riskli statüde çıktı. Ekip arkadaşlarımızla görüşerek bu binaların yıkımının uygun olacağı kanaatine vardık. Eski Belediye Hizmet binasının zaten bir kısmı yıkılmıştı. Kalan kısımda bizim bazı birimlerimiz çalışıyordu. Ancak etrafı yıkıldıktan sonra bina çok çirkin bir görüntü oluşturdu. Bina bir şehir merkezine yakışmayacak şekilde duruyor. Aynı şekilde eski hükümet konağı da zaten sıkışık olan şehrimize daha kasvetli bir görüntü oluşturuyordu. Binalarımızın yıkımı gerçekleştikten sonra buralara daha şık daha modern ve kullanışlı yeni binalar yapmak için projelerimizi hazırlayacağız. Ama önceliğimiz şehrimizi rahatlatmak olacak.” dedi.