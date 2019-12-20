İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Köse'den Cami Cemaatine Çorba İkramı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Tarihi Çapanoğlu Büyük Camisinde kılınan sabah namazının ardından cami cemaatine sıcak çorba ikramında bulundu.


Çorba dağıtımı, cami cemaatince memnuniyetle karşılandı. Dağıtıma yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yaptıkları açıklamalarda “Namaz çıkışı başkanımızın bu sürprizi bizi son derece mutlu etti. Sıcak çorba ve ekmeklerimizi cami cemaati ile birlikte aynı sofrada yeme fırsatı bulduk. Bu vesile ile bizlere bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Celal Köse'ye teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.


Yapılan etkinlik hakkında açıklama yapan Başkan Köse, ''Sosyal belediyecilik anlayışı ile bu hizmeti sunduk. Birlik ve beraberliğimizin tesisi için ilimizde yaşayan her hemşerimize ulaşmak istiyoruz. Hemşerilerimizin gösterdiği ilgi ve namaz sonrası yaptıkları dualar son derece anlamlı ve önemli. İkramlarımız devam edecek. Kıymetli hemşerilerimize afiyet olsun" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.