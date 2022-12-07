Başkan Ünal: "Belde halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Belde Belediye Başkanı Oğuz Ünal, belde halkının evlerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinliyor.

Çat kapı hane ziyaretleri çerçevesinde belde halkını evlerinde ziyaret eden Özükavak Belde Belediye Başkanı Oğuz Ünal, vatandaşların hem sorunlarını dinliyor hem de belde halkıyla birlik ve beraberliğini güçlendiriyor.

Yaklaşık bir aydır ev ziyaretlerini sürdüren Başkan Ünal, “Çat kapı bu ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını dinleyip, elimizden geleni yapıyoruz. Beldemize yaptığımız hizmet ve projelerle büyük bir özveri ile halkımızın yanı başında olmaya çalışıyoruz. Bizi hanelerine misafir eden halkımıza ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hane ziyaretlerimiz sürecek ve belde halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.