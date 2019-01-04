Başkanın poşet uygulaması taktir topladı

Yozgat'ın Sarıkaya Belediyesi, çevre duyarlılığı kapsamında plastik poşet kullanımının azaltılmasına destek verip, Sarıkayalılara bez çanta dağıttı.

1 Ocak tarihinden sonra, çevrenin korunması adına plastik poşet kullanımını azalmak için marketlerde poşetler ücretle satılmaya başlanmıştı. Bu uygulama tüketicilerin tepkisine neden oldu. Yozgat'ın Sarıkaya Belediyesi ile başlattığı bir çalışma ile hem çevrenin korunması adına plastik poşet kullanımının azaltılmasına destek veriş oldu hem de tüketicilerin tepkisini değil taktirini topladı.

Sarıkaya Belediyesi, ham bezden diktirdiği market çantalarını bugün itibari ile Sarıkayalılara dağıtmaya başladı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, plastik poşet kullanımının azaltılması fikrini desteklediklerini belirterek bu yöndeki çalışmaya destek vermek için Belediye binalarında ki su tahsilatı servisinden bez çantaları dağıtmaya başladıklarını açıkladı.