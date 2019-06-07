Başpehlivanlar Sorgun'da er meydanına çıktı

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl 11'inci Geleneksel Yağlı Güreşleri'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sorgun Aydınlıkevler Mahallesi'nde düzenlenen güreş müsabakalarına MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Sorgun İlçe Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Sorgun Belediye Başkanı M.Erkut Ekinci, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun, Şahin Hukuk Bürosu Satılmış Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarihi Kırkpınar Başpehlivanları Mehmet Yeşilyeşil, Fatih Atlı, Hamza Köseoğlu, İsmail Koç, Furkan Durmuş Altun, Osman Aynur, Ekrem Yavuz'un yanı sıra yaklaşık 100 güreşçi Sorgun Er Meydanı'nda boy gösterdi. Sorgun Belediye Başkanı M.Erkut Ekinci, müsabakalar sırasında yaptığı konuşmada, "Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Gurbetçiler Şöleni'nin bu yıl 11'incisini yapıyoruz. Belediyecilik sadece yol, kanalizasyon, kaldırım ve su gibi işlerin yanı sıra sosyol ve kültürel etkinlikleri de düzenlemektir. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Allah izni ile Sorgun'u bundan sonraki günlerde daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız” dedi.