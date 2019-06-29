Belediye ekmek fırını tadilatı başladı

Yerköy Belediyesi Halk Ekmek ve Unlu Mamuller Üretim Merkezinde yenileme ve bakım çalışmalarına başladıklarını söyleyen Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, “Projelerimiz arasında yer alan Belediye ekmek fırınımızın yenileme çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımıza daha hijyenik ve modern bir ortamda kaliteli hizmet vermek ve üretim yapmak adına çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak Yerköy Belediyesi Halk Ekmek ve Unlu Mamuller Üretim Merkezimizi halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.