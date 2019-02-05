Belediye kendi elektriğini üretecek

Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun dünyada ve Türkiye'de hızla artan yenilenebilir, temiz enerji kullanımını göz önünde bulundurarak yaklaşık 24 dönüm arazi üzerine 1 MW'lık GES projesi yapılması için çalışmaların başladığını söyledi.

Başkan Coşgun hazırlanan proje kapsamında Akdağmadeni Belediyesi'nin artık kendi elektriğini üreteceğini, gerekli prosedür ve projelerin tamamlandığını yakın zamanda çalışmaların başlayacağını söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de hızla artan yenilenebilir, temiz enerji kullanımını göz önünde bulundurarak yaklaşık 24 dönüm arazi üzerine 1 MW'lık GES projesini ilçeye kazandırmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Coşgun,"Hayatımızın her alanında yoğun bir şekilde kullanılan enerji kaynaklarında değişim yaşanmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kullanılmaya başlanmıştır. Biz de Akdağmadeni Belediyesi olarak dünyada yaşanan bu değişimi ve gelişimi takip ederek örnek bir projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Belediyemizin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan 1 MW'lık GES projesi ile hem temiz enerji üretmiş olacağız hemde elektrikte tasarruf sağlayarak ilerleyen yıllarda belediyemiz ekonomiye büyük bir katkısı sağlanacaktır. İlçemize hayırlı olsun." dedi.