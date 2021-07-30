Belediyeden fidan bağışı

Yozgat'ın Boğazlıyan Belediyesi ülke genelinde çeşitli noktalarda başlayan ve güçlükle kontrol altına alınan yangınlarda zarar gören alanlar için harekete geçti. Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yangınlarda yok olan ağaçları canlandırmak için 6 bin 666 adet fidan göndereceklerini açıkladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, "Türkiye'nin birçok şehrinde çıkan orman yangınları ile mücadele sürüyor. Bir yandan alevleri durdurma çabası devam ederken bir yandan da yok olan ormanları yeniden canlandırmak için Boğazlıyan Belediyesi olarak 6 bin 666 adet fidan göndereceğiz. Ülkemizin birçok noktasındaki yangınlarda kaybettiğimiz ormanlık alanlarımızın rengini yeşile döndürmek ve geleceğimize nefes olmak için yangın bölgelerimize adet fidan desteğinde bulunarak, doğaya can vermeye gayret edeceğiz. El ele olacağız, yaralarımızı hep birlikte saracağız'' dedi.