Belediyeden kar küreme ve solüsyon çalışması

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda, kaldırımlarda oluşan buzlanmaya karşı solüsyon çalışması yapan Yozgat Belediyesi karla mücadele ekipleri, bir yandan da kepçe yardımıyla kar küreme çalışması yaptı. Belediye ekipleri yoğun kar yağışının ardından vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için kar temizleme çalışmasına devam ederken karayolları ekipleri ise ulaşımın sağlanması için karla mücadeleyi sürdürüyor.