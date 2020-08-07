Belediye'den Vatandaşlara seccade

Büyük Cami'de düzenlenen seccade dağıtım törenine AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman katıldı.

Köse, dezenfeksiyon çalışmalarının yanında il merkezindeki camilerde tek kullanımlık seccade dağıtımı yaptıklarını aktardı.

Köse yaptığı açıklamada, ‘'Vatandaşlarımız kurallara uyarsa inşallah camilerden bir daha uzaklaşmak zorunda kalmayız. Rabbim böyle ağır imtihanlardan memleketimizi korusun'' dedi.

Başkan Köse, vatandaşların korunma tedbirlerine uymasıyla camilerden bir daha uzaklaşmak zorunda kalınmayacağını söyledi.