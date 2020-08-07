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Belediye'den Vatandaşlara seccade

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, korona virüs tedbirleri kapsamında camilerde cemaatin sağlığı için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.


Büyük Cami'de düzenlenen seccade dağıtım törenine AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman katıldı.


Köse, dezenfeksiyon çalışmalarının yanında il merkezindeki camilerde tek kullanımlık seccade dağıtımı yaptıklarını aktardı.


Köse yaptığı açıklamada, ‘'Vatandaşlarımız kurallara uyarsa inşallah camilerden bir daha uzaklaşmak zorunda kalmayız. Rabbim böyle ağır imtihanlardan memleketimizi korusun'' dedi.


Başkan Köse, vatandaşların korunma tedbirlerine uymasıyla camilerden bir daha uzaklaşmak zorunda kalınmayacağını söyledi.

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