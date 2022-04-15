Beş aracı hurdaya çevirdi, kayıplara karıştı

Yozgat'ın Yerköy İlçesinde iftar sonrası çarptığı beş araçta hasara neden olan sürücü kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay Yozgat'ın Yerköy ilçesi Haşim Kılıç Mahallesinde geçtiğimiz gün iftar saatinden sonra meydana geldi. Henüz plakalı ve sürücüsü tespit edilemeyen bir araç çarptığı beş araçta hasara neden oldu. Kazalara neden olan araç kayıplara karıştı. Sürücü ve aracın bulunması için çalışma başlatıldı.