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Boğazlıyan Ceza İnfaz Kurumları sınav sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı ile CTE kamu personeli alımı sözlü mülakat sonuçları açıklandı.


T.C. Boğazlıyan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca yapılan sözlü sınavda 61 kişi başarılı olurken, 17 kişi de yedek listede yer aldı. 307 kişi ise sınavda başarısız oldu.


Boğazlıyan Adliyesi resmi İnternet sitesinde yayınlanan sonuçlara göre; 45 infaz koruma memuru, 1 Ceza İnfaz Kurumu Katibi, 6 Şoför Destek Personeli, 2 sağlık personeli, 2 aşçı, 1 kaloriferci destek personeli, 1 elektrik teknisyeni, 1 inşaat teknisyeni ve 1 bilgisayar teknisyeni Merkez ve Mülhakat Ceza İnfaz Kurumları'na girmeye hak kazandı. Sınava başvuranlar; http://www.bogazliyan.adalet.gov.tr sitesinin duyurular kısmında yayınlandı.

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