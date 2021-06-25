Boğazlıyan'da Çocuk parkları yenileniyor

Yozgat'ın Boğazlıyan Belediyesi, ilçede nefes alınabilecek alanlar olan çocuk parklarına bir taraftan yenilerini eklerken var olan parkları da yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Boğazlıyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çocuk parklarında yenileme ve düzenleme çalışmaları başlatıldı. Parklarda bulunan ve eskiyen çocuk oyun grupları tamamen yenilenip daha işlevsel hale getirilerek vatandaşların kullanımına açıldı.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yaptığı açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğlenip güzel vakit geçirebilecekleri, eğlenirken öğrenebilecekleri alanları şehrimizin her bir noktasına, tüm çocukların ulaşabileceği yakınlıkta bölgelere yapılması ve her mahallemizde çocuk parklarının çoğaltılması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.