Boğazlıyan'da hükümlüler okulları yeniliyor

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde denetimli serbestlik altındaki hükümlüler, ilçedeki okullarda boya-badana, çevre düzenlemesi, tamir, tadilat ve temizlik işlerinde çalışıyor.

Adalet Bakanlığı'nca, yaz tatilinde, kamu hizmeti cezaları kapsamında, belirlenecek okullarda denetimli serbestlik altındaki yükümlüler tarafından boya, tadilat, temizlik gibi işlerin yerine getirilmesi için planlama yapıldı. Bu kapsamda, Boğazlıyan'da tespit edilen okullarda, kamu hizmeti hükümlülerinin belirlenen işlerde çalışması başlatıldı. Bu doğrultuda Boğazlıyan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'de yetki alanındaki İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği yaparak yaz tatili boyunca okulların boya, tadilat, temizlik gibi hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla haklarında kamu hizmeti cezası olan yükümlüleri görevlendirdi. Yükümlüler okulların boyanması gereken duvarlarını boyadılar, sınıfları sildiler, koridorlarını yıkadılar, bozulmuş olan muslukları değiştirdiler, çimlerin kesimini yaptılar ve okul bahçesinin temizliğini yaptılar.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahin, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde haklarında kamu hizmeti cezası bulunan yükümlüler tarafından okulların yaz tatili boyunca boya, tadilat, temizlik gibi hizmetlerinin yerine getirilmesinin planlandığını belirtti. Başsavcı Şahin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Boğazlıyan Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz yetki alanındaki İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği yaparak yaz tatili boyunca okulların boya, tadilat, temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla haklarında kamu hizmeti cezası olan yükümlüleri görevlendirdi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz bünyesindeki yükümlülere yönelik Koruma Kurulumuzun kararıyla mesleki kurslar düzenlenerek yükümlülerin iş ve meslek sahibi olmaları sağlanmaktadır. Ayrıca oluşturmuş olduğumuz Adalet Ormanımızın fidan dikimi ve bakımı işleri de yükümlüler tarafından yapılmaktadır. Yükümlülerin iyileştirilmesi, topluma kazandırılması ve topluma güven bireye umut olan Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün yapmış olduğu faaliyetleri yakından takip ediyorum. Müdürlüğümüzün yapmış olduğu tüm faaliyetlerinde işbirliği yaparak destek ve yardımlarını esirgemeyen Koruma Kurulumuzun üyelerine, tüm kamu kurum ve kuruluşların yetkililerine teşekkür ediyorum.”