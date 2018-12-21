Boğazlıyan'da karayolları ekipleri teyakkuzda

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi 68'inci Şube Şefliğinde kış hazırlıklarını yerinde inceleyen Karayolları 6'ncı Kayseri Bölge Müdürü İbrahim Yaşar, kış mevsiminde vatandaşların herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için karayolları ekipleri olarak gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Boğazlıyan 68'inci Şube Şefliğinin kış çalışmaları hakkında Şube Şefi Ali Halat'tan bilgi alan Karayolları 6'ncı Bölge Müdürü İbrahim Yaşar, kış aylarında, vatandaşların ulaşım ve seyahatlerinde can ve mal güvenliğini sağlamak adına alınan tedbirleri önemsediklerini dile getirdi.

Yozgat ve ilçelerinde, kazasız belasız bir kış sezonunu geçirmeyi dileyen Yaşar,"Karayolları Bölge Müdürlüğü olarak tüm tedbirlerimizi aldık, hazırlıklarımızı tamamladık. Halkımız, sürücülerimiz rahat ve güvenilir bir kış mevsimi geçirir. Karayollarımızda eksiklik ve aksaklıklar varsa bunları da en kısa süre içerisinde gidereceğiz. Yollarımızda kurallara uymak gerekiyor. Her türlü trafik işaretlerimiz ve trafiğin akışını sağlayacak tedbirler aldık. Sürücülerimizin mutlak suretle işaretlere uyması gerekiyor." dedi.

Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu ise Boğazlıyan yollarının geçmiş yıllara nazaran oldukça iyileştiğini söyleyerek,"Karayolları zaman zaman kamu, kurum ve kuruluşlara da yardımcı oluyor. Bölge Müdürü İbrahim Yaşar'a bölgeye vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Boğazlıyan Müftü Vekili Mustafa Taşer, kış mevsiminin sorunsuz ve kazasız atlatılması için yaptığı duanın ardından kurban kesilerek, personele çalışmalarda başarılar dilendi.