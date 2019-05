Boğazlıyan'da öğrencilerden trafik haftası etkinliği

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinlikleri çerçevesinde Fatih İlkokulu, öğretmen ve öğrencileri tarafından program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Trafik ve İlk Yardım Haftası programına İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kamil Çaylı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek başta olmak üzere, daire müdürleri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve Boğazlıyan halkı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Fatih İlkokulu Sınıf Öğretmeni Asuman Yörükoğlu, “Bugün Trafik Haftası'nı kutlamak için geldik. İlçemizde ilk kez büyük çaplı bir kutlama olacak sanırım. Her zaman, her yıl okulumuzda yaptığımız bir etkinliği, insanları biraz daha bilinçlendirmek ve farkındalıklarını artırmak için bu sefer ilçe merkezinde yapmaya karar verdik. İnşallah kazasız belasız bir toplum gelecekte bizi bekler. Fatih İlkokulu inanın etkinliklerden yorulmuyor artık. Her gün, her hafta yenisini yapıyoruz. Hem çocuklarımızı daha bilinçlendirmek adına, hem de gönülden yapıyoruz. “Önce yaya” sloganıyla her yıl okulda yaptığımız etkinliği bu yıl da alana taşıdık. Vatandaşlarımız da buna katıldılar. Uygulama yapacağız, defile yapacağız, standlarımız olacak. Çok güzel bir şenlik havasında kutlayacağız. Etkinliklerimiz, okuldan çıktı meydana taştı. Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, kurumlarımız da bunu görecek ki tüm vatandaşlarımızla birlikte farkındalığı arttıracağız, çoğaltacağız. Etkinliklerin artması eğitimdeki performansı da artırıyor. Örneğin trafik dersini okulumuzdaki trafik parkurunda yaşayarak öğreniyorlar. Sağlıklı beslenmeyi okulumuzda gerçekten uyguluyoruz. Boğazlıyan'ın geleceği için büyük emekler veren öğretmen arkadaşlarıma ve idarecilerime de teşekkür ediyorum” dedi.

Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu ise “Bütün dünyanın ve ülkemizin en önemli sorunlarından birisi de Trafik Emniyetidir. Günlük yaşamımızın her safhasında trafik ile iç içe olmamız neticesinde, hızla artan araç sayısıyla birlikte trafik kuralları ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazalarda da her geçen gün artış yaşanmaktadır. İlçemizde de trafik kazalarının en aza indirilmesi yönünde görevlilerimiz yoğun gayret göstermektedir. Trafik haftasında düzenlenecek etkinliklerle bireysel ve toplumsal duyarlılık ile trafik bilincinin oluşturulmasında herkesin üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesi trafik kazalarıyla ortaya çıkan maddi-manevi kayıpları azaltacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; İnsan hayatının önemsenip, kuralların ihlal edilmediği bir hayat temennisiyle, trafik akışındaki görevlilerle karayolu ve ilkyardım çalışanlarının “Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutlarım” şeklinde konuştu.

Konuşmalara müteakip stantlar gezildi ve öğrenciler tarafından trafik haftası dolayısıyla hazırlanan etkinlikler sergilendi.