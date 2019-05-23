Boğazlıyan'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Gerçekleştirilen programda İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu ve eşi Nurten Sinanoğlu misafirleri kapıda karşılayarak iftar boyunca misafirler ile yakından ilgilendi.

Kaymakam Davut Sinanoğlu, Şehit Aileleri ve Gazilerin bulunduğu masaları tek ziyaret ederek, ailelerle bir süre sohbet etti, talep ve sıkıntılarını dinledi. Misafirlere İlahi grubu tarafından program boyunca ilahi dinletisi sunuldu. İlçe Müftüsü Mehmet Güler, tarafından okunan duaların ardından akşam ezanı ile oruçlar açıldı.

Programa Şehit aileleri ve gazilerle birlikte Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahin, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ramazanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kamil Çaylı, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Şahin ile Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri katıldı.

Boğazlıyan Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Davut Sinanoğlu yaptığı konuşmada, “Bugün iftar soframızı şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Devletimiz bugün dünden daha kuvvetli ve sağlam bir irade ile şehit aileleri ve gazilerine sahip çıkıyor. Onların sorunlarını çözmek için elinden geleni yapıyor. Biz de bu noktada Boğazlıyan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurduğumuz Şehit Aileleri ve Gaziler vefa bürosu ile şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her an yanında olmaya ve onların sorunlarının çözümü noktasında çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Program sonrasında şehit ailelerine ve gazilere günün anlam ve önemini taşıyan hediyeler takdim edildi.