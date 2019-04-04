Boğazlıyan'da zeka oyunları turnuvası başladı

Çalapverdi Şehit Mehmet Muratdağı İlk ve Ortaokulunda "Şehit Mehmet Muratdağı Zeka Oyunları Turnuvası" başladı.

Boğazlıyan geneli ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasının açılışı Çalapverdi Şehit Mehmet Muratdağı İlk ve Ortaokulunda yapıldı.

Reversi, Hedef 4, Üç Taş, ve Satranç oyunlarında çok sayıda öğrencinin katıldığı turnuvanın 4 gün süreceğini, Oran Kalkınma Ajansından sağlanan destek ile ilçe genelinde 12 okula Zeka Oyunları Sınıfı açıldığını ifade eden Kaymakam Sinanoğlu, geçen yıl Robotik Kodlama Atölyesini açtıklarını, çok sayıda öğrencinin burada eğitim aldığını, bu yıl da okullara Zeka Oyunları Sınıfı kazandırdıklarını belirtti.

Sinanoğlu, amaçlarının muhakeme eden, çözümleyen ve sorun çözme yeteneği yüksek; araştıran, inceleyen, düşünen, sorgulayan öğrenciler yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ise öğrencilerin zihinsel kapasitelerinin, becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir araç olan zeka oyunları için öğretmenlerin eğitimden geçtiğini, okullara zeka oyunları sınıfının açıldığını ve bugünde Zeka Oyunları Turnuvasının açılışını yaptıklarını söyledi.

Kaymakam Sinanoğlu, bu çalışmadan dolayı Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Çalapverdi İlk-Ortaokul Müdürü Şerafettin Şaşmaz ve Kaymakamlık Proje Birimi Sorumlusu Mehmet Akınol ve turnuvaya katılan tüm okullara ve öğrencilere teşekkür etti.