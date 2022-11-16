Bölgesel Kros Ligi 1. Kademe yarışları Yozgat'ta tamamlandı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Yozgat'ta düzenlenen Bölgesel Kros Ligi 1'inci Kademe Yarışları tamamlandı.

Kent merkezi Kirazlı mevkiinde düzenlenen yarışmaya 10 ilden U14, U16 ve U18 kategorisinde 194 kadın ve erkek sporcu katıldı. Birinden çekişmeli müsabakaların ardından dereceye giren sporcuların kupa ve madalyalarını Yozgat Valisi Ziya Polat verdi.

Yarışmada Nevşehir il karmasında U-14 erkeklerde Yağız Pala, Balışeyh Kaymakamlığı ilçe karmasında U-14 kadınlarda Elif Narin, Kırıkkale il karmasında U-16 erkeklerde Mohammad Farhad Ozbek, Tokat il karması U-16 kadınlarda Sudenaz Polat, Sivas il karmasında U-18 kadınlarda Dilan Yılmaz, Sivas il karmasında U-18 erkeklerde ise Muhammet Mustafa Arslan birinci oldu.

Polat, tüm sporculara başarıları dileklerinde bulundu.