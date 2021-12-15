Boşaltılan iş yerlerinin yıkımı başladı

Belediye, yeni iş merkezinin ihale sürecine önümüzdeki günlerde start verecek.

Yozgat Belediyesi 4 bin metrekare alana inşa edilecek yeni iş merkezinin yapılacağı bölgede çalışmalara başladı. Esnafın boşalttığı iş yerlerinin belediye ekiplerince yıkımı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Celal Köse, yeni iş merkezi projesinin hazır olduğunu belirterek, yıkım çalışmalarının ardından ihale sürecini başlatacaklarını söyledi.

Başkan Köse, “4 bin metrekare yaklaşık kapalı alanda zemin artı 2 kattan oluşan şehrimize yakışır ve ticaretimize katkısı olacak bir binanın imzalarını atıp startını vermiş olacağız. Projemiz, geçmiş ve geleceği sentezleyen bir mimari özellikte olacak. İlk iki katı iş yeri, üst katı da ofis olacak şekilde şehrimize yakışır binanın önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp çalışmalarına başlayacağız” dedi.