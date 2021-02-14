Bozkırda donduran soğuklarda domates yetişiyor

Yozgat'ta Sorgun Belediyesi ve özel bir şirket ortaklığında kurulan serada 110 bin salkım domates fidesinin dikimi yapıldı. Jeotermal enerji ile ısıtılan serada yıllık yaklaşık 2 bin ton domates üretilmesi bekleniyor.

Jeotermal enerji potansiyeli bakımından oldukça zengin olan Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye ile özel bir şirket ortaklığında kurulan serada 110 bin domates fidesinin dikimi yapıldı. 30 dönüm alanda oluşturulan ve jeotermal enerjiyle ısıtılacak olan serada incelemelerde bulunan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede yeni sıcak su kaynağı arayışında olduklarını ve seracılığın önünü açacaklarını söyledi. Jeotermal serada 50 kişinin çalıştığını hatırlatan Başkan Ekinci, ilçede üretime ve istihdama yönelik yatırımları kazandırmak için çalıştıklarını belirtti.

“Serada üretilen domatesler ihraç edilecek”

Sorgun'a kurulan domates serasında yıllık yaklaşık 2 bin ton üretim yapmayı hedeflediklerini söyleyen Ekinci, “Burası 30 dönüm alan üzerine kurulan tamamen jeotermal enerji ile ısınan domates seramız. Seramıza 110 bin salkım domates fidesi dikimi yapıldı. Bu fidelerden ilk ürünleri mayıs ayında almayı planlıyoruz. İlk ürünleri de yurt dışına ihraç etmeyi düşünüyoruz. Yılda yaklaşık bin 500 ila 2 bin ton arası üretim hedefimiz var” dedi.

Sorgun'da yeni sıcak su kaynağı arama çalışmalarına başladıklarını da belirten Başkan Ekinci, “Sera içerisinde 50 kişilik bir istihdam sağlandı. 50 kişinin büyük bir bölümü bayanlardan oluşuyor. Biz de belediye olarak kadın istihdamını önemsediğimizi gösteriyoruz. Bu sera Sorgun'daki ihracat potansiyelinin artırılması yönünde ilçeye çok büyük bir katkı sağlayacak. Sorgun'da bu gibi yatırımları çoğaltmayı hedefliyoruz. Sıcak su kaynakları ile ilgili de yeni arayışlarımız var. Bunlarda başarılı olabilirsek yeni seraların önünü açmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Amacımız istihdamı artırmak”

Sorgun'da belediye olarak istihdama yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Ekinci, “Serada ortaklığımız üretimden yüzde 8 bir yapımız var. Seranın yeri tamamen belediyemize ait. Buna karşılıkta belediyemiz bu seradan pay aldı. Bunların hiçbirisi çok fazla önemli değil. Bizim için önemli olan hem istihdamın artırılması hem üretimin teşvik edilmesi hem de Sorgun'da bu gibi yatırımların çoğaltılması” ifadelerini kullandı.