Bozok Üniversitesi 12. Bahar Şenlikleri başladı

'si gerçekleştirilen Bahar Şenlikleri düzenlenen etkinliklerle başladı.

Bir dizi etkinlikle 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Bozok Üniversitesi 12. Bahar Şenlikleri, Kentpark önünden bisikletli bayrak yürüyüşü ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Düzenlenen törene Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, rektör yardımcıları, daire müdürleri, öğretim elemanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bahar Şenliğinin açılış programında konuşan Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Bozok Üniversitesinin tarihi itibariyle ülkedeki en genç üniversitelerden biri olduğunu söyleyerek, “Genç bir üniversite olmamıza rağmen hızla büyüyen özellikle ilimizin ve ülkemizin gelişimine katkı da bulunacak bilim insanları yetiştirme konusunda önemli adımlar atan bir üniversite olarak bundan sonraki yıllarda da inşallah hem yaptığımız etkinliklerle hem de bilimsel çalışmalarla ülkemize ve şehrimize önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz. Üniversite gençliği bütün ülkelerin geleceği olan nesildir. Hayatın her alanında kendi bilimsel çalışmaları başta olmak üzere başarılı olmak ve dünyadaki paydaşlarıyla yarışacak düzeyde yetişmiş olmaları çok önemlidir. Biz de Bozok Üniversitesi olarak gençliğimizi kendi alanlarında bireysel olarak yeterlilik bakımından iyi yetiştirmek, vatan ve millet sevgisi açısından bakınca da her ferdi, bu vatan için faydalı birey olarak yetiştirmek üzere büyük çalışma ve çaba içerisindeyiz. Bunları yaparken elbette ilimizle birlikte hareket etmek ve ilimizin katkısını almak ve yaptığımız çalışmalarda da şehrimize katkımızın olması da önemli hedeflerimiz arasındadır. Bu nedenle her yıl bahar şenliklerimizi ilimizin meydanında yapmayı bir alışkanlık haline getirdik. Bundan sonra ki yıllarda da şenliklerimiz meydanda yapılacak” dedi.

Etkinlik, şenlik meşalesinin yakılması, halk oyunları gösterisi ve 12. Spor Şenlikleri müsabakalarında dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının verilmesi ile sona erdi.