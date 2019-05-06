Bozok Üniversitesi'nde ‘Diyabet' anlatıldı

Bozok Ortopedi Günleri Diyabetik Ayak Sempozyumu” düzenlendi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Üniversite Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Mahmut Kılıç, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Konferansta diyabetin tanısı sınıflaması, kronik komplikasyonları, diyabet tedavisinde son yenilikler ve teknolojiler, diyabet hastalığının ayaklar üzerindeki etkileri, hastalığın evreleri, tedavi yöntemleri ve kullanılan ilaçların hastalık üzerindeki etkileri gibi konularda katılımcılara bilgiler verildi. Sempozyumda ayrıca Diyabetik ayak ve enfeksiyonlarına ilişkin yapılan son çalışmalar, modern yara bakımının nasıl olması gerektiği, birinci basamak sağlık hizmetlerinde konuya yaklaşım gibi konularda da konulara değinildi.

Sempozyumda Prof. Dr. Murat Aksoy, “Genel Cerrahi Gözü İle Diyabetik Ayak” konusunda Prof. Dr. Selçuk Dağdelen “Endokrinoloji Gözü İle Diyabetik Ayak”, Doç. Dr. Murat Korkmaz “Ortopedi Gözü İle Diyabetik Ayak”, Doç. Dr. Çiğdem Kader “Enfeksiyon Hastalıkları Gözü İle Diyabetik Ayak”, Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Kalp Damar Cerrahisi Gözü İle Diyabetik Ayak”, Dr. Öğr. Üyesi, Dilek Efe'de “Hemşirelik Gözü İle Diyabetik Ayak” konularında sunum yaptı. Yozgat Diyabet Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Dilek Efe Arslan da açıklamalarda bulundu.

Şeker hastalığının insülin hormonundaki eksiklik veya bu hormonun etkisindeki bozukluğa bağlı olarak kan şekerinin yüksek seyrettiği kronik bir hastalık olduğunu söyleyen Öğretim Üyesi Dr. Dilek Efe Arslan, “Hastalık ülkemizde her 14 kişiden birinde görülmekte olduğu, insanda göz, böbrekler, damar tutulumu, duyu hissinin kaybolması gibi olumsuz sonuçlara sebep olabiliyor. Hastalığın neden olduğu bir başka sorunun da ‘Diyabetik ayak' olarak tanımlandığı, şeker hastalarının ayaklarında iyileşmesi güç yaralara sebep oluyor. ‘Şeker hastalarında enfeksiyona yatkınlık nedeniyle ayakta oluşan küçük bir yara kolaylıkla iltihaplanıp ‘Diyabetik Ayak Enfeksiyonu' ortaya çıkabiliyor. Her 7-8 Diyabet hastasından birinde diyabetik ayak gelişmektedir. Travma-kaza sonucu olmayan ve ayak-bacak kayıpları ile sonuçlanan ameliyatların yarısından diyabetik ayak sorumludur. Tek başına bu veri bile diyabetik ayağın ciddiyetini göstermeye yetmektedir' şeklinde konuştu.