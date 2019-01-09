Bozok Üniversitesi'ne iki yeni bölüm

Dr. Salih Karacabey, gelecek yıl eğitim öğretim yılında İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümlerine öğrenci alımı yapılacağını söyledi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Yozgat'ta görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Prof. Dr. Karacabey, Bozok Üniversitesi Konukevi ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda yaptığı açıklamada gazetecilerin doğru haber verme, tarafsızlık ve kişilik haklarına saygıyı gözeterek toplumu bilgilendirmek adına çok önemli bir vazifeyi yerine getirdiğini söyleyerek tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Prof. Dr. Karacabey konuşmalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Her mesleğin amacının insana hizmet olduğu için kendi içerisinde belli kuralları ve uyması gereken belli değerleri var. Madem insana hizmet ise insana insan onuruna insan şerefine insan haysiyetine yakışır bir hizmet üretilmesi gerekiyor. Dolayısıyla insana saygıyı esas alan bir hizmet üretilmesi de gerekiyor. Bu noktada basınımızın yaptığı hizmet hem ahlaki değerlere bağlı kalarak belli ilkelere bağlı kalarak insanlara doğruyu bildirmektir. Toplumu doğru yönlendirmek ve insanlar arasında iletişimi sağlayarak toplumun sosyal bütünlüğünü, dayanışmasını ve kaynaşmasını temin etmek gibi çok önemli bir sorumluluğu ve görevi yerine getiriyorsunuz. Bu açıdan gerçekten yaptığınız hizmet bilhassa toplumun bütünlüğünü ve toplumu bilgilendirmek adına çok önemli bir hizmettir. Bu çalışmanızın daim olmasını, sizlerin de rahat ve huzurlu çalışabileceği bir ortamda devam etmesini diliyorum. Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum.”

Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'ne geçen yıl öğrenci aldıklarını da hatırlatan Prof. Dr. Karacabey, gelecek yıl gazetecilik ve halkla ilişkiler bölümlerine de öğrenci alımı yapacaklarını dile getirdi. Rektör Karacabey, gazetecilik bölümünde okuyacak öğrencilerin mesleği mutfağında öğrenmeleri için Yozgat'ta faaliyet gösteren gazetelerde çalışacağını ve deneyim kazanacaklarını da belirtti. Rektör Karacabey, önümüzdeki eğitim öğretim yılında gazetecilik bölümünde okuyacak öğrencilerin Yozgat basınında yer almasının şehir için önemli bir kazanım olacağını da sözlerine ekledi.