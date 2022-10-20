Bozokspor'da hedef 3 puan

Bölgesel Amatör Lig'in 4. haftasında Sincan Belediyespor'u konuk edecek Yozgat Belediyesi Bozokspor 3 puana kilitlendi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor, ligin 4. haftasında konuk edeceği Sincan Belediyespor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Adnan Avcu yönetiminde sürdürüyor. 3 puan parolası ile Sincan Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdüren Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübü'nde AS Başkan Murat Tanışman, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta Niğde Belediyespor deplasmanından altın değerinde 3 puan aldıklarını söyleyen Tanışman, Sincan Belediyespor maçı ile çıkışlarını sürdürmek istediklerini ifade etti.

Şampiyonluk parolasıyla lige başladıklarını belirten Tanışman, adım adım hedefe ulaşmak için çalıştıklarını dile getirerek, “Sincan Belediyespor maçı, hem takımımız için hem şehrimiz hem de taraftar için önemli bir maç. Hazırlıklarımız devam ediyor. Bizim için Niğde Belediyespor maçı da önemliydi, o karşılaşmada güzel bir galibiyet aldık. Ben futbolcularımıza, teknik heyetimize tebrik ediyorum. Niğde maçı öncesinde eksikliklerimiz vardı. Adnan Avcu hocamızın bize verdiği rapor doğrultusunda eksik mevkilerimizi tamamladık. Şuan 4 tane futbolcuyla anlaştık. Bir futbolcumuz daha gelecek ve transfer sezonunu kapatmış olacağız. Bütün oyuncularımız Sincan Belediyespor maçına yetişecek. Geçen hafta bir futbolcumuz yetişmemişti lisansı çıktı. Sincan maçında da yeni gelen 5 arkadaşımızla beraber sahada olacağız. Hedefimiz galibiyet, şampiyonluk parolasıyla çıktık adım adım şampiyonluğa doğru takımımızı ve şehrimizi götüreceğiz. Belediye Başkanımız Celal Köse her türlü desteği bize veriyor bizler de elimizden gelen ne varsa takımımızı en iyi yerde tutmak için bütün gayretimizi gösteriyoruz.” dedi.

Taraftarları zorlu karşılaşmada yanlarında görmek istediklerini de ifade eden Tanışman, Sincan Belediyespor karşılaşmasında 3 puana ulaşan tarafın Yozgat Belediyesi Bozokspor olacağını söyledi.