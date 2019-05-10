Bu köyde bir tek iftar sofrası kuruluyor

Yozgat merkeze bağlı Musabeyli köyü sakinleri Ramazan'da her akşam bir tek iftar sofrası kuruyor ve hep birlikte oruç açıyor.

Musabeyli köyü halkı Ramazan ayı boyunca orucunu aynı iftar sofrasında açıyor. Toplu iftar geleneğinin başladığı Musabeyli köyünde her aile, bir gün köyün tamamına toplu iftar veriyor. 100 haneli köyde tek iftar sofrasında buluşan vatandaşlar birlik ve beraberliğini pekiştirip Ramazan ayının coşkusunu birlikte yaşıyor. Vatandaşlar, iftar yemeğinin hazırlandığı Musabeyli köyü caminin sosyal tesislerinde kurulan iftar sofrasında bir araya geliyor.

İftar yemeği öncesi cami hoparlöründen köy halkı iftar yemeğine davet ediliyor. Yemeği veren aile fertlerinden bir kişi, köylüleri kapıda karşılıyor ve iftar vaktine kadar vatandaşlar cami avlusunda sohbet ediyor. İftar zamanı yaklaşınca köyün gençleri masalara yemekleri servis ediyor. Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan köylüler, akşam ve teravih namazının ardından evlerine gidiyor

Köy halkı ile birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Hatice Şimşek, “Bu sene ilk oldu. O yüzden çok memnunuz. Hep beraber toplandık. İftar yemeği birlikte olmamıza vesile oluyor. Daha iyi kaynaşıyoruz. İftar yemeğimiz imece usulü ama herkes yardımda bulunuyor” dedi.

Fatma Türkmen ise “Ailece hep beraber köy halkı ile birlikte beraberlik içinde iftarımızı açmak için bir olduk ve yemeği düzenledik. Herkes elinden ne geliyorsa yardım ediyor. Her gün bir kişinin adına yemek veriliyor. Ramazan boyunca her gün başka birisi yemek verecek” şeklinde konuştu.

Yusuf Türkmen de “Musabeyli köylüleri olarak mübarek Ramazan gününde birlik ve beraberliğimizi sağlamak için bir araya geldik. Dışarıda yaşayan hemşerilerimiz ve gençlerimiz köyde yaşayanları unutmasınlar ve köylerinden kopmasınlar düşüncesi ile birlik ve beraberliği sağlamak için bir araya geliyoruz. Ramazan sonuna kadar program devam edecek. Masrafları her gün bir şahıs karşılamakta. Bu birlikteliğimiz Ramazan sonuna kadar devam edecek” ifadelerine yer verdi.

İftar yemeğinin köyde birlikteliği pekiştirdiğini anlatan Ali Köse ise “Bizim köyümüzde çok eskiden bu yana birlik beraberlik kardeşlik mevcut. Millet geliyor buraya hem iftarını yapıyor hem de beraber olup yemek yiyerek kaynaşıyorlar. Sevgileri, muhabbetleri artıyor ve bu da millete örnek oluyor. Burada kardeşçe yemek yiyorlar, ibadetlerini yapıyorlar, teravihi beraber kılıyorlar. Bundan dolayı hepimiz memnunuz. Bu birliktelik herkese örnek olmazım lazım” şeklinde konuştu.

Musabeyli Köyü Muhtarı Fatih Yılmaz ise köylüler arasındaki birlik, beraberlik ve kaynaşmayı daha ileri safhalara taşımak için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyleyerek, “İftar yemeğini her gün bir hane sahibi veriyor. Dışarıdaki köylülerimizde bu organizasyona destek oluyor. Çorba da bizim de tuzumuz bulunsun diye bu şekilde sürdürüyoruz. Bu köyde her iftar akşamı tek sofra kurulur bayanlar ayrı erkekler ayrı yerde iftarımızı açarız” dedi.