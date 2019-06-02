Bu özel okul yüzde 100 ücretsiz, duyan inanamıyor

Milli Eğitim Bakanlığının Organize Sanayi Bölgesi (OSB) desteği kapsamında Yozgat'ta hizmet veren kentin ilk Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan Özel Yozgat Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenci kayıtları devam ediyor.

Mesleki eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine OSB desteği veriyor. OSB desteğinde olan okullara kayıt yaptıran öğrenciler herhangi müracaatta bulunmadan, koşulsuz şartsız bu destekten faydalanabiliyor. OSB desteği alan öğrenciler 4 yıl boyunca yüzde 100 ücretsiz eğitim imkanına kavuşuyor. Milli Eğitim Bakanlığının OSB desteği kapsamında Yozgat'ta hizmet veren kentin ilk Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan Özel Yozgat Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenci kayıtları devam ediyor. Okulda bulunan Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon Kimya Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanlarına kayıt yaptıran tüm öğrenciler yüzde 100 eğitim desteği alarak 4 yıl boyunca özel okul imkanlarından faydalanabiliyor. Okulda eğitim gören öğrenciler özel okul eğitim anlayışı içinde mesleki yeterliliğin yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel yönden gelişmiş bir şekilde mezun olabiliyor. Yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam etmek isteyen öğrencilere gerekli akademik bilgi okulun uzman kadrosu ile takviye kursları ve etütlerle ücretsiz olarak veriliyor. Ayrıca MTOK kontenjanları ile öğrenciler kendi alanlarındaki mühendislik programlarına avantajlı bir şekilde yerleştirilebiliyor.

Yüzde 100 devlet desteği ile öğrenci alıyorlar

Özel Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Yıldırım, yüzde 100 devlet desteğiyle öğrenci kayıtlarının devam ettiğini söyledi. OSB desteği alan özel okulda bir çok bölüme ücretsiz kayıt imkanı sunduklarının ifade eden Yıldırım, "Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon Kimya Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanlarına kayıt aldığımız öğrencilere 4 yıl boyunca eğitim ücretini devletimiz karşılıyor. Müracaat yapılırken teşvik çıkacak mı, çıkamayacak mı? Şeklinde velilerimizin aklında kaygı oluşmasın, sistemimize kayıt olan bütün öğrencilerimiz için bakanlık bu desteği sağlamaktadır" dedi.